PSG - Insolite : Le geste de Lionel Messi choque Neymar et l’Angleterre !

Publié le 29 septembre 2021 à 11h30 par Th.B. mis à jour le 29 septembre 2021 à 11h38

À l’occasion de la réception de Manchester City au Parc des princes mardi soir, Lionel Messi a parachevé la victoire du PSG en inscrivant le deuxième but de la rencontre (2-0). Mais l’Argentin s’est également distingué par un geste défensif sur un coup franc des Skyblues. Ce qui a fait rire Neymar et qui a choqué Rio Ferdinand, légende de Manchester United.

Il s’est fait attendre, mais a frappé au meilleur moment. Depuis son arrivée au PSG le 10 août dernier, Lionel Messi n’avait disputé qu’un bout de match face au Stade de Reims, la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions face à Bruges et une bonne partie de la rencontre face à l’OL qu’il a quitté en raison d’une blessure. Lors de la réception de Manchester City mardi soir pour le compte de la deuxième journée des poules de la C1, Messi était de retour dans le onze de départ du PSG aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. Et d’un départ sur le côté droit de la pelouse rappelant ses coups de génie des grands soirs, le sextuple Ballon d’or s’est infiltré dans le coeur de la défense de Manchester City grâce notamment à un appel dans son dos d’Achraf Hakimi qui a facilité son incursion et son appui sur Kylian Mbappé avant d’enrouler le ballon dans la lucarne d’Ederson à la 74ème minute de jeu. Et aussi surprenant qu’il soit, ce ne fut pas l’unique geste qui a marqué la presse et les consultants de la soirée de Lionel Messi. En effet, dans le temps additionnel de la rencontre, on a pu assister à une phase totalement insolite et inédite de la part de l’Argentin qui a fait beaucoup parler depuis.

Messi a décidé de son propre chef de se glisser derrière le mur parisien sur le coup franc de Mahrez !

Sur un coup franc de Riyad Mahrez obtenu par Manchester City après une intervention irrégulière de la part de l’homme du match Idrissa Gueye, Lionel Messi a été proche du mur de cinq joueurs composé de Georginio Wijnaldum, de Marquinhos, de Presnel Kimpembe, de Nuno Mendes et de Neymar. Cependant, le sextuple Ballon d’or n’a pas pris part à la rangée de joueurs, mais s’est plutôt allongé derrière le mur en question pour éviter une frappe au sol traître pour Gianluigi Donnarumma. Il était expliqué que c’était une consigne de Marquinhos ou du portier italien. Cependant, selon Guillem Balague, en l’absence de Marco Verratti qui était sorti quelques minutes plus tôt et remplacé par Wijnaldum, c’est Lionel Messi qui s’est attelé à cette tâche de son propre chef.

Une situation comique pour Neymar et improbable pour les consultants anglais !