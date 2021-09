Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce de Pochettino pour Lionel Messi !

Publié le 28 septembre 2021 à 20h45 par T.M.

Le doute est levé, Lionel Messi sera présent au coup d’envoi du choc de Ligue des Champions face à Manchester City. Et selon Mauricio Pochettino, La Pulga est prêt pour ce rendez-vous.

Touché au genou contre l’OL, Lionel Messi avait manqué les dernières rencontres du PSG. Un coup dur pour Mauricio Pochettino, d’autant plus que le choc face au Manchester City de Pep Guardiola en Ligue des Champions approchait. Ces derniers jours, l’incertitude planait donc concernant la présence ou non de Messi face aux Citizens. Et finalement, la réponse est tombée ces dernières heures, La Pulga a bien été convoquée pour ce match. Autre choix fort de la part de Mauricio Pochettino communiqué ce mardi soir : la titularisation de Lionel Messi.

« Il est prêt pour faire un grand match »