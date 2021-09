Foot - PSG

PSG : Le clan Messi se prononce sur les retrouvailles avec Pep Guardiola !

Publié le 28 septembre 2021 à 19h45 par La rédaction

Si Lionel Messi a esquivé les approches de Pep Guardiola et Manchester City pour rejoindre le PSG, leurs retrouvailles devraient bien se passer ce mardi.

L’arrivée de Lionel Messi au PSG a ravi la plupart des fans de football. Mais un acteur n’a peut-être pas forcément apprécié. C’est Pep Guardiola. L’entraineur espagnol qui a écrit les grandes heures du FC Barcelone avec La Pulga sous ses ordres, aurait aimé le faire venir à Manchester City. Hasard du tirage au sort, son équipe retrouve le PSG de Lionel Messi ce mardi soir en Ligue des Champions. L’occasion des retrouvailles…

« Leur relation a toujours été bonne »