PSG - Clash : Les dessous de l'explication entre Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 28 septembre 2021 à 12h15 par A.C.

Le match face à Montpellier (2-0), lors de la 8e jorunée de Ligue 1, a mis la lumière sur des supposée tensions entre Kylian Mbappé et Neymar.

Circulez, il n’y a rien à voir. Deux jours après le match face à Montpellier et la polémique qui en a découlé, au Paris Saint-Germain on a décidé de calmer les choses autour de Kylian Mbappé et de Neymar. « Ils rigolent, ils se chambrent » a expliqué ce lundi Ander Herrera. « Dans le match, tout le monde veut marquer ou donner une passe décisive, ce sont des choses qui arrivent. Parfois les choses sont surdimensionnées, hors contexte ». Même son de cloche du côté de Mauricio Pochettino, selon qui tout serait déjà rentré dans l’ordre. « Ils se sont parlés, j'ai discuté aussi avec eux » a déclaré le coach du PSG. « A l'entraînement, ça rigolait entre eux. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il y a plus de bruit que la réalité. Mais c'est quelque chose de complètement maîtrisé ».

Neymar et Mbappé devaient se parler