PSG : Favori en Ligue des Champions ? La réponse de Marquinhos !

Publié le 28 septembre 2021 à 15h50 par La rédaction

Présenté comme l'un des grands favoris de la Ligue des Champions après son recrutement XXL, le PSG va devoir faire ses preuves comme l'explique Marquinhos.