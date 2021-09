Foot - PSG

PSG - Insolite : Quand Neymar se moque de Messi après Manchester City !

Publié le 29 septembre 2021 à 10h10 par Th.B.

À nouveaux coéquipiers au PSG comme il fut un temps au FC Barcelone, Neymar a pu admirer le génie de Lionel Messi face à Manchester City et tout son dévouement sur une situation insolite défensive qui n’a pas manqué de faire réagir le numéro 10 du Paris Saint-Germain.

Pour sa première au Parc des princes en Ligue des champions depuis son arrivée au PSG à l’intersaison, Lionel Messi a pu émerveiller ses nouveaux supporters et tout amoureux du ballon rond. Le numéro 30 du PSG s’est fait attendre, mais comme tout grand champion a choisi la plus belle scène qui soit en club à savoir la Ligue des champions pour inscrire son premier but sous les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Lors de la réception de Manchester City pour le compte de la 2ème journée de la phase de poules de la C1, le PSG a pris le meilleur sur les hommes de Pep Guardiola grâce notamment à La Pulga qui a parachevé la victoire parisienne grâce à son but à la 74ème minute après avoir combiné avec Kylian Mbappé.

« Qu’est-ce que tu fais là ? »