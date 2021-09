Foot - PSG

PSG : Neymar, Messi… Le message lourd de sens d’un compatriote de Neymar !

Publié le 28 septembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Bien qu’il considère Lionel Messi comme étant un extraterrestre, Richarlison estime cependant que son compatriote Neymar et coéquipier de Messi au PSG se trouve un cran au-dessus actuellement.

Avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le PSG peut compter sur un trio d’attaque redoutable alors qu’il dispose d’une armada offensive avec notamment les présences de Mauro Icardi et d’Angel Di Maria au sein de son effectif. Et alors que le débat du meilleur joueur du monde n’englobe toujours que Messi et Cristiano Ronaldo, et ce, depuis plus d’une décennie, Richarlison a tenu à redistribuer les cartes en ajoutant Neymar, le numéro 10 du PSG, dans ce débat.

« Neymar est le meilleur joueur du monde en ce moment. Messi est un extraterrestre »