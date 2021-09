Foot - PSG

PSG : Neymar a fait passer un énorme message en interne !

Publié le 28 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Malgré un début de saison décevant d'un point de vue individuel, Neymar monte en puissance et semble surmotivé à l'approche du choc contre Manchester City.

Après un été très agité, avec notamment l'échec en finale de la Copa America avec le Brésil face à l'Argentine, Neymar a repris tardivement l'entraînement et semble hors de forme depuis le début de saison. Le numéro 10 du PSG n'a inscrit qu'un seul but, contre l'OL sur penalty, et se retrouve donc encore loin de son meilleur niveau. Cependant, à l'approche du choc contre Manchester City, mardi en Ligue des Champions, Neymar ferait passer un message fort en interne comme l'explique la journaliste brésilienne Isabella Pagliari.

«Il est partout, il essaie de pousser tout le monde»