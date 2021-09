Foot - PSG

PSG : La grosse confession de Donnarumma sur Mbappé, Neymar et Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 14h10 par Th.B.

Gianluigi Donnarumma a pris part à son troisième match sous les couleurs parisiennes mardi soir et a effectué sa première en Ligue des champions lors de la réception de Manchester City. L’occasion pour le gardien du PSG de tirer son chapeau à Lionel Messi et à l’ensemble de la « MNM ».

Champion d’Europe cet été avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma a décidé de changer de décor en quittant son club de toujours à savoir le Milan AC pour rejoindre l’équipe de stars que le PSG a peaufiné cet été avec le recrutement de Lionel Messi, de Sergio Ramos ou encore d’Achraf Hakimi pour ne citer qu’eux. Le portier italien de 22 ans a d’ailleurs disputé sa première rencontre de Ligue des champions au Parc des princes mardi soir lors de la victoire acquise par le PSG face à Manchester City. L’occasion pour Donnarumma de s’enflammer pour le premier but de Lionel Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain et sur le fait de voir Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

« C'est fantastique de jouer avec ces champions, ils vous font grandir »