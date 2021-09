Foot - PSG

Ligue des Champions : Le PSG prend sa revanche sur Manchester City !

Publié le 28 septembre 2021 à 22h57 par La rédaction

Alors que Manchester City avait éliminé le PSG de la Ligue des Champions la saison dernière, c’est cette fois le club de la capitale qui a pris le dessus (2-0).

Ce mardi, le choc de la Ligue des Champions opposait le PSG à Manchester City. Et le spectacle a été au rendez-vous au Parc des Princes. Très tôt, les hommes de Mauricio Pochettino ont pris les devants grâce à un but d’Idrissa Gueye. Les Citizens ont ensuite monopolisé le ballon. Grâce à un bon Donnarumma, le PSG a fait le dos rond avant de punir les joueurs de Pep Guardiola sur une magnifique frappe de Lionel Messi qui s’offre là son premier but avec son nouveau club. Après un départ compliqué avec un nul à Bruges, le PSG a donc retrouvé la victoire et quelle victoire.