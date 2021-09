Foot - PSG

PSG : Lionel Messi affiche des ambitions colossales !

Publié le 29 septembre 2021 à 15h15 par A.M.

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi monte clairement en puissance et affiche de grandes ambitions après la victoire contre Manchester City (2-0)

C'était le choc tant attendu entre deux des principaux prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions. Après avoir été tenu en échec contre Bruges, le PSG devait se relancer, et contre Manchester City, les Parisiens ont réalisé une très belle prestation ponctuée d'une victoire capitale (2-0) qui a notamment vu Lionel Messi inscrire son premier but avec le PSG. Une magnifique soirée qui donne d'ailleurs des idées à La Pulga pour la suite.

«On doit encore progresser, grandir afin d’atteindre nos objectifs»