Mercato - PSG : Ronald Koeman en rajoute une couche sur le départ de Messi !

Publié le 30 septembre 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone doit maintenant faire sans Leo Messi, parti cet été au PSG, Ronald Koeman s’est une nouvelle fois exprimé sur le départ de l’Argentin au coeur d’un contexte très délicat pour le club catalan.

Ce mardi, à l’occasion de la réception de Manchester City au Parc des Princes, Leo Messi a inscrit son premier but avec la tunique du PSG avec une sublime frappe à l’entrée de la surface, permettant ainsi aux Parisiens de s’imposer 2-1. Et quelques heures plus tard, du côté de Lisbonne, son ancien club qu’est le FC Barcelone s’est lourdement incliné 3-0 contre Benfica après avoir déjà essuyé un revers 3-0 contre le Bayern Munich il y a deux semaines. Bref, autant dire que le contraste est saisissant. Le PSG savoure quand le Barça s’enfonce de plus en plus dans une crise profonde. Et c’est dans ce contexte que Ronald Koeman a une fois de plus été interrogé sur le départ de Leo Messi cet été au terme de son contrat.

« J’ai déjà dit plusieurs fois que nous avons perdu des joueurs »