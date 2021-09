Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... L'énorme projet du Real Madrid !

Publié le 30 septembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Après un dernier mercato plutôt discret, le Real Madrid veut frapper fort l’été prochain. L’objectif : obtenir les signatures de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid a toujours eu l’habitude de faire des recrutements clinquants. Mais cet été, la Maison Blanche n’a pas procédé aux folies qu’elle a pu faire par le passé. David Alaba est arrivé libre après son départ du Bayern Munich et Eduardo Camavinga a rejoint les Merengue pour un montant de 31M€. Néanmoins, le Real Madrid pourrait se rattraper lors de la prochaine intersaison…

Le Real Madrid veut conclure l’arrivée de Mbappé dès cet hiver