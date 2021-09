Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Ancelotti peut réaliser un coup légendaire !

Publié le 29 septembre 2021 à 21h10 par A.D.

Pour renforcer son effectif en 2022, le Real Madrid aimerait s'attacher les services de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland. Et à en croire la presse espagnole, Florentino Pérez aurait les moyens de boucler les transferts de ces deux cracks européens en même temps.

Alors qu'ils brillent tous les deux dans leurs clubs respectifs, Kylian Mbappé et Erling Haaland auraient séduit le Real Madrid. Si l'attaquant du PSG serait la grande priorité de Florentino Pérez, le buteur du Borussia Dortmund serait également grandement apprécié par le président merengue. D'ailleurs, le patron du Real Madrid n'exclurait pas l'idée de recruter à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et Florentino Pérez aurait parfaitement les moyens d'offrir à la fois le Français et le Norvégien à Carlo Ancelotti.

«La Liga m'a confirmé que le Real Madrid pourrait faire venir Mbappé et Haaland»