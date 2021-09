Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un incroyable coup de tonnerre pour l’avenir d’Ancelotti ? La réponse !

Publié le 29 septembre 2021 à 19h10 par B.C.

À la surprise générale, le Sheriff Tiraspol est parvenu à s’imposer sur la pelouse du Real Madrid (2-1) ce mardi. Une défaite qui fait énormément réagir en Espagne, mais Carlo Ancelotti n’aurait pas à s’en faire pour son avenir.

Le Real Madrid s’est réveillé avec une sévère gueule de bois ce mercredi, au lendemain de la surprenante défaite face au Sheriff Tiraspol (2-1) sur la pelouse du Santiago-Bernabéu. Malgré une énorme domination des hommes de Carlo Ancelotti, qui ont frappé au but à 30 reprises, c’est bien le champion de Moldavie qui a empoché les trois points grâce à une réalisation de Sébastien Thill dans les dernières secondes de la partie. À la surprise générale, le Sheriff Tiraspol a donc pris la tête du groupe D, tandis que l’Espagne n’hésite pas à qualifier ce revers d’humiliation pour l’équipe madrilène. Assez pour déjà placer Carlo Ancelotti dans une situation inconfortable ?

Ancelotti n’est pas menacé