Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez reçoit une réponse pour ce gros échec !

Publié le 29 septembre 2021 à 18h10 par T.M.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid cet été, Leon Goretzka a finalement choisi de prolonger avec le Bayern Munich. L’Allemand est d’ailleurs revenu sur ce choix.

Cet été, le Real Madrid a été plutôt calme sur le marché des transferts, en accueillant David Alaba et Eduardo Camavinga. En revanche, l’été prochain, la Casa Blanca pourrait bien dynamiter le mercato avec notamment les arrivées de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland ou encore Paul Pogba. Il y a quelques semaines, on retrouvait également le nom de Leon Goretzka dans cette liste. En effet, l’Allemand était dans sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich et pouvait ainsi débarquer libre en 2022. Il n’en sera finalement rien puisque Goretzka a décidé de prolonger jusqu’en 2026.

« C’est excitant quand d’autres clubs remarquent vos performances »