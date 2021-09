Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... La guerre est déclarée entre Leonardo et le Real Madrid !

Publié le 29 septembre 2021 à 20h30 par La rédaction

Le dossier Haaland devrait tenir en haleine tous les amateurs de football l’été prochain. Le Norvégien pourrait atterrir au PSG si le club de la capitale devait perdre Kylian Mbappé. Mais il aurait de grandes chances de rejoindre la Liga et le Real Madrid, qui serait la priorité du joueur. Son club du Borussia Dortmund a en tout cas conclu un accord avec son entourage, lui garantissant de le laisser partir si tout le monde y trouve son compte.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi indécis. Annoncé très proche du Real Madrid durant l'été, le PSG avait fermé la porte à un départ du champion du monde, refusant toutes les offres provenant d’Espagne. Mais la Casa Blanca n’a pas dit son dernier mot et envisage de repasser à l’offensive lors de la prochaine intersaison. Et le Real Madrid compte bien parvenir à ses fins en attirant Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat s’il ne prolongeait pas au PSG. Si l’international français était amené à quitter le club parisien, le vice-champion de France aimerait comme révélé en exclusivité par le10sport.com attirer Erling Haaland l’été prochain. AS confirme ces informations en révélant que le PSG ne se privera pas de faire signer l’attaquant norvégien tout en déjouant les plans du Real Madrid qui a également le joueur du Borussia Dortmund dans son viseur. Mais si Kylian Mbappé restait au PSG, la donne pourrait changer…

Entre le PSG et le Real Madrid ?

Selon AS , si Kylian Mbappé trouvait un accord avec le PSG sur une prolongation de contrat à long terme et devait donc rester dans la capitale, cela changerait considérablement les plans de Leonardo. Le club parisien ne se trouverait pas dans une situation d’urgence de recruter un nom clinquant pour se renforcer sur le plan offensif. Et Erling Haaland ne serait plus nécessairement une priorité absolue pour les dirigeants parisiens. Cela laisserait donc le champ libre au Real Madrid pour faire venir l’avant-centre qui est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia. Florentino Perez n’aurait plus la concurrence du PSG et pourrait donc faire signer le Norvégien dans des conditions plus optimales.

Un accord entre Dortmund et Mino Raiola pour faciliter le départ d’Haaland