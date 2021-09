Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme sortie du sélectionneur argentin sur Messi et Pochettino !

Publié le 30 septembre 2021 à 8h15 par B.C.

Alors que la sortie de Lionel Messi contre l’OL a fait énormément réagir, Lionel Scaloni, sélectionneur argentin, est revenu sur cet épisode.

Touché au genou lors du choc face à l’OL le 19 septembre dernier, Lionel Messi avait été remplacé par Mauricio Pochettino avant le coup de sifflet final. Même si cette décision semble logique au vu de l’état de l’Argentin, ce dernier avait clairement affiché son incompréhension au moment de quitter la pelouse du Parc des Princes, de quoi faire naître une petite polémique qu’a tenté de désamorcer Mauricio Pochettino. À l’approche de la trêve internationale, Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a été interrogé sur cet épisode par TyC Sports .

« Je suis d'avis qu'il doit être là tout le temps, il est inamovible »