PSG - Malaise : L’énorme casse-tête va continuer pour Pochettino !

Publié le 30 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Jusqu’à présent, Mauricio Pochettino n’a jamais tranché concernant le poste de gardien numéro 1 au PSG. Et la rencontre de Donnarumma contre Manchester City ne devrait pas aider.

Cet été, le PSG a sauté sur l’occasion en recrutant Gianluigi Donnarumma, qui était libre. Mais l’arrivée de l’Italien pose un véritable casse-tête à Mauricio Pochettino, qui a également Keylor Navas à disposition. Depuis le début de la saison, les questions sont alors nombreuses pour savoir qui est le numéro 1, mais l’entraîneur du PSG refuse de trancher, privilégiant l’alternance entre Navas et Donnarumma.

Aucun ne veut lâcher !

Ce mardi, face à Manchester City, c’est Gianluigi Donnarumma qui était dans les buts du PSG. Et pour sa première en Ligue des Champions, l’Italien a fait forte impression, gardant sa cage inviolée face aux offensives des Citizens. Forcément, cela ne va pas aider Mauricio Pochettino. Alors qu’aucun des deux gardiens du PSG ne fait de faute jusqu’à présent, aucun ne se détache de l’autre. L’alternance devrait donc continuer entre Navas et Donnarumma et Pochettino va donc devoir continuer à choisir qui aligner à chaque match.