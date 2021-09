Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… Une solution trouvée par Pochettino ?

Publié le 27 septembre 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino avait décidé de miser sur une alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens, l’entraineur du PSG pourrait avoir trouvé une autre idée.

En recrutant Gianluigi Donnarumma dans le cadre d’un transfert libre cet été après la fin de son contrat à l’AC Milan, le PSG ne s’est pas seulement offert les services de l’un des meilleurs jeunes portiers au monde, si ce n’est le meilleur. Non, le club parisien s’est aussi offert un joli casse-tête, à savoir celui de la cohabitation entre l’Italien et Keylor Navas. Ces deux gardiens peuvent prétendre à une place de numéro 1, mais un seul des deux peut jouer. Pour tenter de contenter tout le onde, Mauricio Pochettino avait ainsi privilégié un système d’alternance entre eux au cours des derniers matchs. Mais cela pourrait avoir évolué…

Navas en Ligue 1 et Donnarumma en Ligue des champions ?

Et pour cause, tandis que la presse italienne a annoncé que Gianluigi Donnarumma sera titulaire ce mardi contre Manchester City en Ligue des champions, Fabrizio Romano indique sur son compte Twitter que l’Italien est maintenant en pole position pour garder les buts du PSG dans la compétition européenne. Ainsi, quand on voit que Keylor Navas a enchainé les deux rencontres contre Metz et Montpellier, Paris pourrait se retrouver dans une configuration dans laquelle le Costaricien jouera en Ligue 1 et Gianluigi Donnarumma en Ligue des champions. Reste à savoir si cette solution satisfera les deux hommes, tout en sachant qu’il reste à savoir qui sera titularisé lors des grosses affiches en championnat.