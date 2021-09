Foot - PSG

PSG : Pep Guardiola déclare sa flamme à… Marco Verratti !

Publié le 29 septembre 2021 à 19h15 par T.M.

De retour après plusieurs semaines d’absence, Marco Verratti a impressionné ce mardi face à Manchester City. Et ce n’est pas Pep Guardiola qui dira le contraire.

Pour affronter Manchester City ce mardi, Mauricio Pochettino avait fait certains choix forts dans sa composition d’équipe. L’entraîneur du PSG avait notamment décidé de titulariser Marco Verratti, bien que l’Italien n’avait plus joué depuis plusieurs semaines à cause de pépins physiques. Et ce choix a été payant puisque dans l’entrejeu, Verratti a été exceptionnel, rendant une copie parfaite.

« Je suis amoureux »