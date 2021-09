Foot - PSG

PSG : Le gros aveu de Mauricio Pochettino sur Lionel Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 17h15 par A.M.

Le premier but de Lionel Messi a enchanté tout le Parc des Princes. Mais les supporters du PSG n'ont pas été les seuls à s'enflammer, Mauricio Pochettino reconnaît qu'il a changé ses habitudes pour célébrer la grande première de La Pulga.

Le moment que tout le monde attendait est arrivé mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Lionel Messi a en effet attendu le plus grand rendez-vous du PSG de cette première partie de saison pour débloquer son compteur avec le club de la capitale. En effet, à l'occasion de la réception de Manchester City en Ligue des Champions, Lionel Messi a inscrit le second but parisien pour sceller la victoire des siens (2-0) devant un Parc des Princes en folie. Et Mauricio Pochettino reconnaît également avoir changé ses habitudes pour célébrer le but de son compatriote.

«Normalement, je ne célèbre pas les buts mais aujourd’hui si, j’ai crié»