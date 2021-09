Foot - PSG

PSG : Lionel Messi reçoit un énorme message après Manchester City !

Publié le 30 septembre 2021 à 1h15 par B.C.

Ce mardi, Lionel Messi a débloqué son compteur but avec le PSG contre Manchester City (2-0). L’Argentin s’est montré très investi lors de la rencontre, jusqu’à se mettre au sol sur un coup franc des Skyblues pour tenter de contrer la balle. Une prestation saluée par le sélectionneur de l'Albiceleste Lionel Scaloni.

Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi s’est illustré ce mardi contre Manchester City en inscrivant un but splendide à la 74e minute de jeu, permettant au PSG de sceller sa victoire sur la pelouse du Parc des Princes. Lionel Messi s’est également distingué dans un autre registre quelques minutes plus tard en s’allongeant derrière le mur parisien sur un coup franc frappé par Riyad Mahrez, afin d’éviter que le ballon ne puisse passer par en-dessous. Une image qui a fait le tour du monde, et sur laquelle est revenu Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin qui a également salué la prestation de son joueur.

« Le voir comme ça ne fait que magnifier ce qu'il est »