PSG : Presnel Kimpembe s'enflamme totalement pour Lionel Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 22h45 par D.M.

Auteur de son premier but sous le maillot du PSG, ce mardi, Lionel Messi a reçu les louages de Presnel Kimpembe après la rencontre face à Manchester City.

Lionel Messi a donc attendu ses 34 ans pour inscrire un but sous un autre maillot que le FC Barcelone, en club. Arrivé cet été au PSG, l’attaquant argentin a ouvert son compteur de but cette saison. Face à Manchester City en Ligue des champions ce mardi, la Pulga s’est montrée décisive, inscrivant le second but de son équipe à la fin de la rencontre (victoire 2-0). « Oui très clairement, on a gagné contre un super adversaire. Il était très important pour nous de remporter ce match après le match nul contre Bruges (1-1). Je suis très content qu’on l’ait emporté et d’avoir marqué (grand sourire) » a déclaré Messi au micro de Canal + .

« C’est un joueur fantastique, un phénomène »