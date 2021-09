Foot - PSG

PSG : Quand Riolo s’enflamme... pour Marco Verratti !

Publié le 29 septembre 2021 à 23h45 par La rédaction

Habituellement, Daniel Riolo ne mâche pas ses mots avec Marco Verratti. Cette fois, il a tenu un discours bien différent concernant le joueur du PSG.

Le PSG s’est rassuré en disposant de Manchester City dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue des Champions (2-0). L’occasion pour Lionel Messi d’inscrire son 1er but sous le maillot parisien. Mais ce sont d’autres joueurs qui ont marqué les esprits lors de cette grande affiche. Si Idrissa Gueye ou Gianluigi Donnarumma ont été en vue, Marco Verratti a également livré une belle prestation.

« Il a vraiment été très, très bon sur la première période »