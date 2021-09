Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau pour défendre Neymar !

Publié le 29 septembre 2021 à 22h10 par B.C.

Alors que les avis divergent concernant la prestation de Neymar lors du choc face à Manchester City, Pierre Ménès a tenu à défendre l’international brésilien.

Dans une ambiance des grands soirs au Parc des Princes, le PSG a réussi à prendre le dessus sur Manchester City (2-0) grâce à des réalisations d’Idrissa Gueye et Lionel Messi. L’Argentin a ainsi ouvert son compteur but avec le club de la capitale grâce à une combinaison avec Kylian Mbappé, passeur décisif. Si les deux hommes se sont donc montrés décisifs, Neymar a de son côté été plus discret sur le plan offensif, clairement en manque de réussite. En revanche, le Brésilien a fourni d’énormes efforts défensifs permettant au PSG de conserver l’avantage sur les hommes de Pep Guardiola. Une prestation qui n’a pas suffi à Neymar pour échapper aux critiques.

« Vous êtes désespérant »