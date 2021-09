Foot - PSG

PSG : Lionel Messi est plus heureux que jamais !

Publié le 29 septembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Enfin buteur sous les couleurs du PSG, Lionel Messi s'est arrêté au micro de différents médias afin d'afficher sa joie après son but, mais également son intégration réussie en interne et la montée en puissance du trio qu'il forme avec Neymar et Kylian Mbappé

Arrivé durant le mois d'août au PSG après avoir constaté que le FC Barcelone était dans l'incapacité de payer son salaire, Lionel Messi monte en puissance avec le club de la capitale. Mardi soir à l'occasion du choc contre Manchester City (2-0), le star argentine disputait sa deuxième rencontre au Parc des Princes sous le maillot parisien et en a profité pour inscrire son premier but au PSG. Auteur du second but du match, le sextuple Ballon d'Or a permis aux Parisiens d'assurer leur victoire. Comme un symbole c'est face à son ancien entraîneur Pep Guardiola que Lionel Messi a débloqué son compteur face à un Parc des Princes en feu. L'Argentin a d'ailleurs célébré ce but en affichant une grande joie, presqu'un soulagement d'avoir enfin marqué.

«J’en avais très envie»

Après le match, au micro de Canal+ , Lionel Messi affichait sa joie d'avoir enfin trouvé le chemin des filets avec le PSG : « Oui très clairement, on a gagné contre un super adversaire. Il était très important pour nous de remporter ce match après le match nul contre Bruges (1-1). Je suis très content qu’on l’ait emporté et d’avoir marqué (grand sourire). » Dans la continuité, l'Argentin assure que ce but peut lui permettre de faciliter son intégration : « J’en avais très envie. J’ai très peu pu jouer récemment, et seulement un match au Parc des Princes. Ce n’était que mon second match ici aujourd’hui. Je m’adapte petit à petit à ma nouvelle équipe et à mes coéquipiers. C’est très important de gagner et de continuer à grandir. Il faut continuer . » Autre bonne nouvelle issue de ce match, l'entente affichée entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, un trio très attendu et qui fait trembler l'Europe. La Pulga assure d'ailleurs que leur relation va encore s'améliorer. « Oui, clairement, plus on jouera ensemble et mieux ce sera entre nous. On doit tous progresser ensemble, élever notre niveau de jeu. On a bien joué aujourd’hui, mais il faut donner le meilleur et le faire dans la durée. On doit obtenir des résultats de la sorte et les conserver », ajoute Messi toujours à Canal+ .

«Je suis heureux d'avoir pu le célébrer avec mes coéquipiers et tous les supporters»