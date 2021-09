Foot - PSG

PSG : Lionel Messi envoie un énorme message à Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 29 septembre 2021 à 9h15 par A.M.

Auteur de son premier but avec le PSG, Lionel Messi a semblé bien plus à l'aise avec ses compères offensifs. Mais il en attend encore plus de son entente avec Kylian Mbappé et Neymar.

Comme un symbole, Lionel Messi a inscrit son premier but avec le PSG en Ligue des Champions contre un certain Pep Guardiola. Autre symbole, c'est Kylian Mbappé qui a délivré à La Pulga sa première passe décisive alors que de nombreux observateurs commençaient à s'interroger sur leur entente. De façon global, c'est le trio offensif tant attendu qui a brillé lors de la victoire contre Manchester City, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé échangeant régulièrement. Et La Pulga s'est d'ailleurs prononcée sur leur entente.

«On doit tous progresser ensemble, élever notre niveau de jeu»