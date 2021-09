Foot - PSG

PSG : L'énorme annonce de Nasser Al-Khelaïfi à Lionel Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 11h45 par A.M.

Alors qu'il a inscrit son premier but avec le PSG, Lionel Messi a reçu un message fort de la part de son président, Nasser Al-Khelaïfi.

Lionel Messi sait choisir ses moments. En effet, le sextuple Ballon d'Or a inscrit son premier but avec le PSG à l'occasion de la venue de Manchester City au Parc des Princes pour le choc en Ligue des Champions. La Pulga a inscrit le second but parisien permettant d'assurer la victoire des siens (2-0). Un moment qu'il attendait et qui devrait l'aider à s'intégrer. « J’en avais très envie. J’ai très peu pu jouer récemment, et seulement un match au Parc des Princes. Ce n’était que mon second match ici aujourd’hui. Je m’adapte petit à petit à ma nouvelle équipe et à mes coéquipiers. C’est très important de gagner et de continuer à grandir. Il faut continuer », confiait Messi après la rencontre au micro de Canal+.

Al-Khelaïfi annonce la couleur à Messi

Et ce but enchante tout le monde au PSG. Mauricio Pochettino a reconnu qu'il avait célébré ce but, contrairement à ses habitudes. Et Nasser Al-Khelaïfi ne cache pas non plus sa joie. Dans une vidéo diffusée sur les médias du club, on peut apercevoir le président du PSG dans le vestiaire parisien saluer un à un tous les joueurs parisiens, en finissant par Lionel Messi. Nasser Al-Khelaïfi enlace alors chaleureusement en lui faisant passer le message suivant : « C'est le premier but d'une longue série . » C'est probablement ce qu'espèrent tous les supporters parisiens.