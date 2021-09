Foot - PSG

PSG : Mbappé, Messi... L'énorme réponse de Thiago Silva à Neymar !

Publié le 29 septembre 2021 à 15h45 par A.M.

Alors que Neymar a posté une photo aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé après la victoire contre Manchester City (2-0), Thiago Silva reconnaît qu'il n'est pas pressé d'affronter ses anciens coéquipiers.

Très attendu contre Manchester City, le PSG n'a pas déçu. En effet, le club de la capitale s'est imposé face aux Citizens (2-0) et prend la tête de son groupe de Ligue des Champions. Un match notamment marqué par le premier but de Lionel Messi sous les couleurs parisiennes qui a doublé la mise afin d'offrir la victoire au PSG après une excellente action avec Kylian Mbappé. Et en ajoutant Neymar, le trio que redoute toute l'Europe commence à prendre forme.

«J'espère que je ne vous rencontrerai pas de sitôt»