PSG - Malaise : Des tensions entre Messi, Neymar et Mbappé ? L'énorme réponse d'Herrera

Publié le 29 septembre 2021 à 12h10 par D.M.

Après la victoire du PSG face à Manchester City ce mardi, Neymar a posté une photo sur les réseaux sociaux aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Une manière de faire taire les rumeurs sur de supposées tensions entre les membres de la MNM.

Après son match nul lors de la première journée de Ligue des champions face à Bruges (1-1), le PSG ne devait pas perdre face à Manchester City ce mardi. Face aux hommes de Pep Guardiola, la formation parisienne n’a pas manqué ce rendez-vous, réalisant une prestation majuscule. Le club de la capitale l’a emporté (2-0) grâce à des buts d’Idrissa Gueye et de Lionel Messi, idéalement servi par Kylian Mbappé. En effet, pour cette rencontre Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner sa MNM. Et les trois joueurs n’ont pas déçus.

« On remarque tous les problèmes qu'il y a entre vous »