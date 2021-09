Foot - PSG

PSG - Clash : Un cessez-le-feu signé entre Mbappé et Neymar ?

Publié le 28 septembre 2021 à 16h45 par A.C.

Mauricio Pochettino doit gérer un dossier épineux, puisque les deux stars de l’équipe Neymar et Kylian Mbappé ne semblent plus vraiment s’entendre.

C’est une image qui a fait le tour du monde. Remplacé lors du match comptant pour la 8e journée de Ligue 1 face à Montpellier (2-0), Kylian Mbappé a eu un geste d’énervement et surtout des paroles assez explicites à l’encontre de Neymar, coupable selon lui de ne pas lui faire assez de passes. Suffisant pour créer un énorme incendie au sein du Paris Saint-Germain, que Mauricio Pochettino s’est empressé d’éteindre. « Ils se sont parlés, j'ai discuté aussi avec eux » a déclaré le coach du PSG. « A l'entraînement, ça rigolait entre eux. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il y a plus de bruit que la réalité. Mais c'est quelque chose de complètement maîtrisé ».

Neymar et Mbappé concentrés sur Manchester City !