PSG - Clash : Neymar, Mbappé… L’énorme coup de gueule de Pierre Ménès !

Publié le 29 septembre 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que la relation entre Neymar et Kylian Mbappé a énormément fait parler après la victoire du PSG contre Montpellier le week-end dernier, Pierre Ménès s’est emporté pour défendre l’international français.

Dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, le PSG est parvenu à venir à bout de Manchester City (2-0) ce mardi, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Un succès qui permet au club de la capitale de se relancer après son nul contre Bruges, mais également de mettre de côté les querelles supposées entre Neymar et Kylian Mbappé. Durant le match face à Montpellier, l’attaquant français avait en effet été surpris par les caméras de Canal + en train de s’en prendre à Neymar, autour selon lui d’un excès d’individualisme. Une affaire qui a fait bondir Pierre Ménès.

« Lâchez lui la grappe un peu »