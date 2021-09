Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie sur l’arrivée inattendue de Lionel Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 18h45 par T.M.

Cet été, l’arrivée de Lionel Messi au PSG a surpris tout le monde. Et pour cause, cela n’était absolument pas prévu.

Ce mardi, Lionel Messi a marqué son premier but avec le PSG, et quel but. Face à Manchester City, La Pulga a crucifié les hommes de Pep Guardiola d’une frappe exceptionnelle. Le nouveau chapitre de la carrière du sextuple Ballon d’Or est donc enfin lancé. Après 21 ans au FC Barcelone, Messi découvre en effet un nouvel environnement, lui qui a rejoint le PSG lors du dernier mercato estival. Un véritable tremblement de terre sur la planète football, qui a pris tout le monde au dépourvu.

« Messi était à Barcelone avec son père pour signer son contrat… »