Mercato - Barcelone : Laporta a identifié une nouvelle cible en attaque !

Publié le 29 septembre 2021 à 23h30 par A.D.

Malgré les arrivées de Memphis Depay, de Sergio Agüero et de Luuk de Jong cet été, Joan Laporta serait toujours en quête de renforts aux avant-postes. Et selon la presse britannique, le président du FC Barcelone voudrait chiper Pedro Gonçalves au Sporting.

Conscient de ses gros soucis sur le plan économique, Joan Laporta a recruté malin et à mini prix cet été. En effet, le président du FC Barcelone a enregistré plusieurs signatures sans payer la moindre indemnité de transferts. Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia sont arrivés librement et gratuitement, tandis que Luuk de Jong est prêté par le FC Séville. Et malgré les signatures de trois attaquants, Joan Laporta ne serait pas rassasié et envisagerait encore de recruter un joueur offensif.

Joan Laporta serait fan de Pedro Gonçalves