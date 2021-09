Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire monte au créneau pour Ronald Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone s’enfonce plus que jamais dans une crise sportive, Ronald Koeman semble au moins conserver le soutien de son vestiaire, à défaut de celui de sa direction.

La continuité de Ronald Koeman au FC Barcelone ne tient plus qu’à un fil. En effet, le club catalan est plus que jamais en train de s’enliser dans une crise sportive, et cette campagne de Ligue des champions en est l’illustration parfaite. Après un lourd revers 3-0 au Camp Nou il y a deux semaines contre le Bayern Munich, les Blaugrana se sont une nouvelle fois inclinés 3-0 ce mercredi, cette fois sur la pelouse de Benfica. Plus grave encore, le Barça n’a pas cadré le moindre tir depuis le début de la compétition et se retrouve désormais à la quatrième place de son groupe, derrière le Bayern Munich, Benfica et le Dynamo Kiev. Ronald Koeman se retrouve donc dans l’oeil du cyclone, une bonne partie des observateurs estimant qu’il est le principal fautif de la situation actuelle.

« Je me sens soutenu par les joueurs »