Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'incroyable sortie de Claude Puel sur les Verts !

Publié le 30 septembre 2021 à 10h45 par A.M.

Arrivé sur le banc de l'ASSE il y a deux ans, Claude Puel fracasse ses prédécesseurs et regrette que le club ait vécu au-dessus de ses moyens pendant plusieurs saisons.

En octobre 2019, Claude Puel a pris la succession de Ghislain Printant. Et rapidement, l'ancien entraîneur de l'OL constate que la situation économique de l'ASSE est catastrophique. Et évidemment, personne n'avait anticipé la crise qui a suivi. Les ventes de William Saliba et de Wesley Fofana ont permis d'éviter le drame, mais c'est encore loin d'être suffisant, comme en témoigne le mercato estival de l'ASSE qui n'a pu attirer qu'Ignacio Ramirez en prêt. Interrogé sur cette situation, Claude Puel n'est pas tendre avec ses prédécesseurs et sa direction.

«J'ai rejoint un club qui a vécu largement au dessus de ses moyens»