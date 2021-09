Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste se précise pour la succession de Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que Ronald Koeman pourrait très bientôt être démis de ses fonction, la direction du FC Barcelone aurait trois idées pour le remplacer sur le banc.

Le temps de Ronald Koeman est compté. En effet, tout indique que le technicien néerlandais finira par être démis de ses fonctions prochainement, et ce d’autant plus après le nouveau revers 3-0 du FC Barcelone ce mercredi en Ligue des champions sur la pelouse de Benfica. Et du côté de la direction du Barça, on serait d’ores et déjà en train de s’activer dans l’optique d’enrôler son successeur. Dans cette optique, les pistes Xavi et Roberto Martinez sont déjà sorties dans la presse depuis quelques jours, mais ce ne sont pas les seules étudiées…

Andrea Pirlo dans la shortlist de Joan Laporta !