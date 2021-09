Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce terrible message de Ronald Koeman sur sa situation !

Publié le 30 septembre 2021 à 11h10 par H.G.

Alors qu’il ne voulait pas aborder la question de son avenir ce mercredi soir, Ronald Koeman a tout de même laissé entendre qu’il n’était pas soutenu par la direction du FC Barcelone.

Plus le temps passe et plus le FC Barcelone s’enfonce dans une crise. En effet, le club catalan a connu son deuxième revers en deux matchs de Ligue des champions cette saison sur la pelouse de Benfica en s’inclinant 3-0, après sa première défaite 3-0 il y a deux semaines contre le Bayern Munich. Et tandis que le Barça n’a toujours pas cadré le moindre tir dans la compétition, Ronald Koeman est plus que jamais dans l’oeil des cyclones, les observateurs le désignant comme le premier coupable de la situation actuelle du FC Barcelone.

« Soutenu par la direction ? Je ne sais pas… »