Mercato - ASSE : Une énorme menace pour la vente du club ? La réponse !

Publié le 30 septembre 2021 à 21h15 par A.M.

Spécialiste en restructuration de clubs professionnels, Luc Dayan estime que la situation délicate de l'ASSE en Ligue 1 ne posera pas de problème pour le processus de vente.

Depuis l'annonce de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo de vendre le club, l'ASSE a reçu trois offres, à savoir celle d'Olivier Markarian, celle du fonds américain Terrapin, et celle pilotée par Norodom Ravichak. Pour le moment, rien n'est acté, d'autant plus que les Verts sont en grande difficulté en Ligue 1. L'équipe de Claude Puel est effectivement lanterne rouge du classement avec aucune victoire en huit rencontres et une menace de relégation qui prend forme. Une situation qui pourrait refroidir les éventuels investisseurs. Mais selon Luc Dayan, le timing est pourtant tout à fait logique, une vente en décembre permettant aux nouveaux propriétaires de redresser la barre.

«Décembre-janvier est un timing raisonnable»