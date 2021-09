Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Koeman d’ores et déjà identifié ?

Publié le 30 septembre 2021 à 20h10 par B.C.

Alors que Ronald Koeman pourrait prochainement être démis de ses fonctions, le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis plusieurs jours, et la piste menant à Roberto Martinez serait très chaude.

Après la correction infligée par le Bayern Munich (3-0), le FC Barcelone s’est une nouvelle fois lourdement incliné contre Benfica lors de la deuxième journée de phase de groupes de la Ligue des champions. Une défaite qui pourrait provoquer le départ de Ronald Koeman. Si la presse espagnole indique que le Néerlandais devrait encore être sur le banc ce samedi face à l’Atlético de Madrid, le Barça pourrait décider de se séparer de son entraîneur durant la trêve internationale. La direction s’active pour trouver son successeur, et plusieurs noms reviennent avec insistance, à commencer par celui de Roberto Martinez.

Roberto Martinez séduit par le Barça