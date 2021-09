Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta, Koeman… Ce terrible constat dressé par Luis Suarez !

Publié le 30 septembre 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone traverse une crise sportive en ce début de saison, Luis Suarez estime que les tensions entre Joan Laporta et Ronald Koeman n’arrangent rien aux choses.

Comme attendu, le FC Barcelone n’est pas en mesure d’occuper un rôle de premier plan cette saison. Seulement voilà, il était difficilement envisageable que le club catalan soit à ce point en difficulté dès maintenant, notamment en Ligue des champions. Et pour cause, le Barça reste sur deux défaites de suite contre le Bayern Munich à domicile et face au Benfica à l’extérieur, les deux fois sur le score de 3-0. Dans ce contexte, l’avenir de Ronald Koeman est plus que jamais remis en question, et ce d’autant plus que ses relations avec Joan Laporta serait au plus mal.

« Une guerre à distance qui nuit aux joueurs »