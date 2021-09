Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez prend position pour le retour de Xavi !

Publié le 30 septembre 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que Xavi est annoncé comme un des possibles successeurs de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Luis Suarez estime que l’ancien milieu ferait bien de ne pas revenir dès maintenant.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ronald Koeman pourrait bientôt quitter le FC Barcelone dans la mesure où le club catalan est en train de s’enfoncer dans une profonde crise sportive et occupe la dernière place de sa poule en Ligue des champions. Ainsi, la direction barcelonaise serait déjà en train de travailler sur la succession du Néerlandais. Dans cette optique, le nom de Xavi a été évoqué dans la presse ces derniers temps. Mais aux yeux de Luis Suarez, l’ancien milieu du FC Barcelone, actuellement entraineur à Al-Sadd, ferait une erreur en revenant dès maintenant.

« Il doit attendre son heure »