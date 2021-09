Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta donne rendez-vous à Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 23h10 par A.C.

En fin de contrat, Ronald Koeman semble plus que jamais proche d’un départ du FC Barcelone.

La première claque face au Bayern Munich (3-0), avait déjà fait beaucoup de mal à Ronald Koeman. Cette deuxième défaite en deux journées de Ligue des Champions contre Benfica (3-0), pourrait bien l’achever. La presse catalane assure que le temps du Néerlandais sur le banc du FC Barcelone est compté, avec Joan Laporta qui aurait déjà activé plusieurs pistes pour lui trouver un remplaçant. Son départ va toutefois attendre, puisque Koeman devrait être présent sur le bord du terrain pour le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, qui aura lieu ce samedi au Wanda Metropolitano.

Koeman et Laporta se verront ce lundi