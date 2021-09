Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme obstacle qui va plomber la succession de Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 18h10 par B.C.

Après la nouvelle déroute du FC Barcelone face à Benfica (3-0), l’avenir de Ronald Koeman s’écrit en pointillé. Joan Laporta et le reste de la direction travaillent déjà sur sa succession, mais les problèmes financiers rencontrés par le club culé pourraient perturber ce dossier.

Dans le collimateur de Joan Laporta, Ronald Koeman n’a pas arrangé son cas ce mercredi avec la nouvelle défaite du FC Barcelone face à Benfica (3-0). Le club culé est en crise, et l’entraîneur néerlandais est plus que jamais sur le départ. Cependant, aucun changement ne devrait survenir dans les prochaines heures, puisque la direction blaugrana n’a pas encore identifié l’identité du successeur de Koeman. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude en interne, mais le Barça est confronté à un problème de taille dans sa recherche.

Le Barça coincé par ses finances