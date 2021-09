Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de Xavi encore possible ? La réponse

Publié le 30 septembre 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel entraineur, la piste menant à Xavi serait bel et bien une option pour le club catalan. Mais celle-ci serait encore loin d'être concrète en l'état.

Tout indique que Ronald Koeman ne fera pas long feu sur le banc du FC Barcelone. En effet, après une nielle défaite 3-0 ce mercredi en Ligue des champions sur la pelouse de Benfica, après un premier 3-0 il y a deux semaines contre le Bayern Munich au Camp Nou, le technicien néerlandais a peut-être irrémédiablement creusé sa tombe. Joan Laporta et sa direction seraient ainsi déjà à la recherche d’un nouvel entraineur qui serait à même de redresser un peu la situation d’un FC Barcelone en pleine crise sportive en ce début de saison.

Joan Laporta estime que Xavi manque d’expérience