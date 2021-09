Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse réponse tombe pour Mohamed Salah !

Publié le 30 septembre 2021 à 23h30 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah voudrait relever un nouveau défi dans sa carrière et serait prêt à prendre la direction du championnat espagnol. Le FC Barcelone se serait positionné.

Interrogé sur l’avenir de Mohamed Salah, Jürgen Klopp n’a pas souhaité s’attarder sur sujet : « Il n'y a rien à dire à ce sujet. La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est la forme de Mo, sa vivacité et son engagement actuel, qui est absolument parfait ». Pourtant, le cas de l’attaquant égyptien pourrait, vite, devenir problématique pour Liverpool. En effet, le joueur voit son bail expirer en 2023 et ne semble pas enclin à prolonger son contrat. Afin d’éviter de le voir partir libre et récupérer de l’argent, les Reds pourraient prendre la décision de le vendre lors du prochain mercato estival, à un an de la fin de son contrat. Et à en croire la presse catalane, Salah pourrait poursuivre sa carrière en Espagne.

Salah serait prêt à rejoindre l'Espagne