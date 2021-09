Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid voit les choses en grand pour Mbappé !

Publié le 30 septembre 2021 à 21h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble être la grande priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival.

En Espagne, on n’a plus le moindre doute. Le faux départ de cet été n’est qu’un contretemps et tôt ou tard Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Cela devrait vraisemblablement arriver à la fin de la saison, puisque le contrat qui lie Mbappé au Paris Saint-Germain se termine le 30 juin 2022 et à l’heure actuelle une prolongation semble encore compromise. Du côté de Madrid, le président Florentino Pérez a mis toutes les armes de son côté pour pouvoir boucler cette opération. Ce mercredi, la Liga a en effet annoncé que le Real Madrid a fait une économie de 295M€ sur sa masse salariale et semble donc être en position de force dans le dossier Mbappé.

Mbappé avec Haaland au Real Madrid