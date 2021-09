Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 30 septembre 2021 à 21h30 par H.G.

Alors qu’il a quitté le FC Barcelone il y a un peu plus d’un an, Luis Suarez semble garder une certaine rancoeur à l’encontre de Josep Maria Bartomeu et Ronald Koeman.

Ce samedi soir, Antoine Griezmann et Luis Suarez retrouveront le FC Barcelone en Liga avec l’Atlético de Madrid. Ce sera la première fois que le Français affrontera le club catalan depuis son départ cet été, tandis que l’Uruguayen avait déjà connu cette situation la saison dernière. Cette fois, Leo Messi ne sera pas là, et ce sont clairement les Colchoneros qui sont favoris pour ce choc au regard des états de forme du moment. Et dans ce contexte, Luis Suarez est revenu sur son départ houleux il y a un an, lorsqu’il avait clairement été poussé vers la sortie par la direction présidée par Josep Maria Bartomeu et Ronald Koeman.

Luis Suarez règle ses comptes avec Koeman et Bartomeu