Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà pourquoi Laporta ne veut pas de Xavi pour remplacer Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 19h10 par B.C.

Annoncé comme le candidat idéal pour venir prendre la place de Ronald Koeman au FC Barcelone, Xavi ne fait pas l’unanimité en interne. Joan Laporta se montre réfracteur au retour de l’ancien milieu de terrain, et ce pour plusieurs raisons.

Si Ronald Koeman devrait de nouveau être sur le banc du FC Barcelone ce samedi pour affronter l’Atlético de Madrid, le départ du Néerlandais semble malgré tout inéluctable à l'avenir. Le club culé s’est encore incliné lourdement face à Benfica (3-0) ce mercredi et la direction serait actuellement à la recherche d’un nouvel entraîneur pour tenter de mettre fin à cette dynamique cauchemardesque. Plusieurs noms reviennent avec insistance, dont celui de Xavi, actuellement en poste Al-Sadd, mais l’ancien milieu du Barça ne fait pas l’unanimité chez les Blaugrana , et Joan Laporta serait le premier à douter de ce choix.

Xavi n’emballe pas Laporta